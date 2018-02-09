Sağlık Bakanı Demircan açıkladı: Sigaraya da ‘tek tip’ geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sigara paketleri için ‘tek tip’ uygulaması getirileceğini açıkladı.

DHA’nın haberine göre Antalya’da düzenlenen ‘2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nın açılışına katılan Bakan Demircan, 9 Şubat’ın ‘Sigarayı Bırakma Günü’ olduğunu hatırlattı ve şöyle konuştu: “Bu zararlıyı milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp kurtulmalı. Bu konuda yapılmış düzenlemeleri ve uygulamaları takip ediyoruz. Yeni düzenlemeler de önümüzdeki günlerde yapılacak.”

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Demircan ayrıca, sigara paketleri için ‘tek tip’ uygulaması getirileceğini de söyledi: “Önümüzdeki günlerde onu kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler, yani reklam unsuru oluşturmamalı. Kolay ulaşılmamalı, insanlarda bu işi alma ihtiyacı doğuracak, o kullananların aklına düşürmemeli.”