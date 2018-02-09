Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanı Demircan açıkladı: Sigaraya da ‘tek tip’ geliyor

Share32
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 32

 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sigara paketleri için ‘tek tip’ uygulaması getirileceğini açıkladı.

DHA’nın haberine göre Antalya’da düzenlenen ‘2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nın açılışına katılan Bakan Demircan, 9 Şubat’ın ‘Sigarayı Bırakma Günü’ olduğunu hatırlattı ve şöyle konuştu: “Bu zararlıyı milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp kurtulmalı. Bu konuda yapılmış düzenlemeleri ve uygulamaları takip ediyoruz. Yeni düzenlemeler de önümüzdeki günlerde yapılacak.”

Reklam

Demircan ayrıca, sigara paketleri için ‘tek tip’ uygulaması getirileceğini de söyledi: “Önümüzdeki günlerde onu kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler, yani reklam unsuru oluşturmamalı. Kolay ulaşılmamalı, insanlarda bu işi alma ihtiyacı doğuracak, o kullananların aklına düşürmemeli.”

Son 30 yılda yüzde 80 arttı: Türkiye’de erişkin nüfusun yarısı sigara kullanıyor

Share32
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 32

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...