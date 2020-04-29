Sağlık bakanı: ‘Corona’dan vefat oranı yüzde 2.58; dünyada 80’inci sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının yüzde 2.58 olduğunu söyledi. Bakan, yoğun bakımdaki ve entübe hastaların ölüm oranlarında da büyük bir düşüş olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara’da Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen bakanın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Yurt dışından gelenlere uygulanan karantina, hastalığın ülkemize geç girmesini sağladı. 11 Mart’taki ilk vakadan itibaren her vakanın çevresinde iz sürdük. Temaslı olan herkese ulaşmaya çalıştık, gerekli olanların testlerini yaptık.

*Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapanlar istenilen sonucu alamadı. 5 bin 849 ekip filyasyon yapıyor. Ekipler, 464 bin 434 kişiyi kontrol etti. Birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz.

*Tedavisi hastanede olması gereken hiçbir vaka evine gitmedi. Çin’den gelen ilaçların kullanımını değiştirip sonuç aldık.

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Yoğun bakımda ölüm oranı yüzde 10’a düştü

*Vakaların zatürreeye dönme oranı yüzde 70’ten yüzde 15’e düştü. Tedaviyi vakalara mümkün olan en erken aşamadan başlayarak uyguluyoruz. Yoğun bakım hastaları artık erken aşamadan entübe edilmiyor.

*Yoğun bakımdaki hastaların ölüm oranı yüzde 58’ten yüzde 10’a düştü. Entübe hastaların ölüm oranı yüzde 14’ten 10’a geriledi. Salgında vefat oranı Avrupa’da en düşük ülkeyiz. Dünyada 80’inci sıradayız. Vefat oranı yüzde 2.58.

*11 Mart’tan bugüne geldiğimiz nokta, kesin başarı noktası değildir. Başarı, tedbirleri terk etmemiz gereken başarı değildir. Bu ay boyunca tedbirler devam edecek.

*65 yaş üzerine esneklik konusunda net bir öneri gelmedi, çalışma sürüyor. Bu dönemde mesafe ve izolasyon çok önemli. Mevcut tedbirlerle yeni bir pik dalgası olmasını beklemiyorum. Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz ama bunun kalıcı olması önemli.

*Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da. Kentin kontrol altına alınmış olması büyük başarı. İlerleyen günlerde, az vaka görülen kentlerde tedbirleri gevşetebiliriz. Buna salgının seyrine göre karar vereceğiz.

*Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428. Toplamın yüzde 6.5’ine yakınını oluşturuyor.