Sağlık bakanı, ‘corona’dan ölen doktoru andı: Mücadelesi için minnettarız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ay corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden doktor Sinan Kakı’yı videolu mesajla andı.

Haseki Hastanesi’nde görev yapan radyoloji uzmanı Kakı, 6 Nisan’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Bakan Koca, Twitter’daki paylaşımında, Kakı’nın 1960’ta Bitlis doğduğunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdiğini dile getirdi.

DR. SİNAN KAKI. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi’nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için #minnettarız. pic.twitter.com/oQLNTIGSWX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

Bakan şunları yazdı: “Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız.”