Sağlık bakanı, ‘corona’dan ölen doktoru andı: Mücadelesi için minnettarız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ay corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden doktor Sinan Kakı’yı videolu mesajla andı.
Haseki Hastanesi’nde görev yapan radyoloji uzmanı Kakı, 6 Nisan’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Bakan Koca, Twitter’daki paylaşımında, Kakı’nın 1960’ta Bitlis doğduğunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdiğini dile getirdi.
Bakan şunları yazdı: “Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız.”