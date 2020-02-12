Sağlık bakanı: Corona virüsü riski şu an daha az

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü riskinin şu an daha az olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre Meclis’te gazetecilere konuşan Koca, çoğu Çin’de olmak üzere corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1116’ya çıktığını, her gün 100 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Reklam

“Risk şu an daha az” diyen bakan, “Şu dönemde dünyada her ne kadar azalıyor gibi görülse de Çin’de kontrolün tam olarak sağlandığı söylenemez” ifadelerini kullandı.

Sağlık bakanı, virüsün tespit edilmesinde kullanılan yerli kitin 90-120 dakikadan daha az sürede tanı koymasına çalışıldığını belirterek “Muhtemelen 75 dakika olabilir. Bu kit, ticari bir kit olarak tasarlandı. Hakları USHAŞ üzerinde; yurtdışına satılması gündemde” dedi.

Koca şöyle devam etti: “(Virüsten korunma amacıyla kullanılan maskeler, koruyucu elbiselerin Türkiye’den Çin’e ihracı nedeniyle yurt içinde tükendiği iddiası) Elimizde yoğun miktarda olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Ne maske ne eldivende herhangi bir sorunumuz yok. Hatta ithal olan maskenin yerli üretimi de yapılabiliyor. Sıkıntı yaşamayacağımızı söyleyebilirim.”