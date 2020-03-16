Sağlık bakanı: ‘Corona’ tanısı konan vaka sayısı 47 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü tanısı konan hasta sayısının 47 olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi ölmüş, 170 bin kişiye virüs bulaşmıştı. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı. Hükümet, corona virüsünün yayılmasını önleyebilmek için insanların toplu olarak bulundukları birçok mekanın kapatılmasına karar vermişti.

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Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

Koca, Twitter hesabından bugün son durumu paylaştı. Bakan şunları dile getirdi: “Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.”