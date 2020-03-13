Sağlık bakanı: ‘Corona’ tanısı konan kişi sayısı beşe yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk vakayla bağlantılı üç yeni vaka daha tespit edildiğini, şimdiye dek beş kişiye corona virüsü tanısı konduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü şimdiye dek 100’den fazla ülkede 130 bini aşkın kişide görülmüş, 5 bine yakın insan hayatını kaybetmişti.

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Koca, bugün düzenlenen basın toplantısında, yeni önlemleri şöyle anlattı:

*Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai, saatleri dışında bir kişiye izin verilecek.

*İlaçlarını alan hastalarımızın ilaçlarını doğrudan alabilmeleri Aile Bakanlığı’mızla görüşüldü. Bir-iki gün için bakanlığımız bir yaklaşımı deveye sokacak.

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*Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

*Mart ve nisan aylarındaki etkinlikler ertelendi.

*Alo 184 SABİM Danışma Hattı’nı, corona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

*Dokuz tane ülkeye daha uçuş yasağı getirildi.

*Yurtdışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı.

*Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart’tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamaları şöyle:

*Ceza infaz kuruma girmeden önce alınan ilk raporla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması tedavisi yapıldıktan sonra alınmasıyla ilgili bir karar söz konusu.

*Sağlık raporu bulunanların da belli bir alana alınması kararlaştırılmıştır.

*Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşlerin iki hafta ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

*Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelenmiştir.

*Duruşma ve diğer adli yargı süreçlerinin ivedi olmayanların adli personelimizin takdirine sunulması kararlaştırılmıştır. Gözden geçirilerek ertelenmesi bir öneri olarak ortaya çıkmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şu önlemleri duyurdu:

*Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçlarında sefer yapmalarına izin verdik.

*İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Böylece yüksek hızlı tren hatları 14 bin yolcu ilave kapasitesi oluşturduk.

*3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile, 23 Şubat’tan itibaren İran ile, 29 Şubat’tan itibaren Güney Kore ve İtalya’ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır.