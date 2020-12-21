Sağlık bakanı: ‘Corona’ mutasyonu Fransa’da yayılıyor olabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, henüz testlerde tespit edilememiş olsa da Britanya’da ortaya çıkan mutasyon geçirmiş corona virüsünün Fransa’da da yayılabiliyor olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Veran, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Virüsün Fransa’da yayılabiliyor olması tamamen mümkün” dedi.

Reklam

İlk verilere göre Britanya’da tespit edilen mutasyon geçirmiş ‘corona’ tipi yüzde 70’e kadar daha yüksek hızlarda yayılabilir. Virüs İngiltere’de yeni tecrit önlemleri getirilmesine ve Avrupalı komşularının Britanya’ya seyahat kısıtlamaları getirmesine neden oldu.