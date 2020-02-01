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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Çin’den gelenler 14 gün hastanede tek kişilik odada takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül corona virüsü nedeniyle ülkeden tahliye edilenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Basın toplantısı düzenleyen Koca, Wuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını belirterek, “Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye’de corona virüsü tanısı alan hasta olmadı” dedi.

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Koca, 1 Şubat saat 09:30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldüğünü ve bu sayının yüzde 99’u Çin’de olduğunu belirterek, “Türkiye’de Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı” diye konuştu.

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