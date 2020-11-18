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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Büyük illerdeki artış trendi, neredeyse tüm kentlere yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin, “İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır” dedi.

Ayrıntılar gelecek…

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