Sağlık bakanı: Büyük illerdeki artış trendi, neredeyse tüm kentlere yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin, “İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır” dedi.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan remdesivir etken maddeli ‘Veklury’ adlı ilacın üreticisi ABD’li firma, Türkiye’ye ‘sahte olma olasılığı yüksek’ ürünlerin girdiğini ve bunların karaborsada satıldığını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceğini’ düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Dolar/TL Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı öncesinde bazı yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle 7.80’e kadar yükseldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi’nin restorasyon projesinin iki yılda tamamlanacağını söyledi.
Diyarbakır’da 2017 yılı Nevruz kutlamasına giderken öldürülen Kemal Kurkut’un davasında sanık polis Y.Ş. beraat etti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini belirtti.