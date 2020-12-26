Sağlık bakanı: Britanya’da görülen mutasyonlu virüse rastlamadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Britanya’da görülen mutasyonlu corona virüsüne Türkiye’de rastlanmadığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Britanya, Covid-19’un mutasyonlu bir türünün keşfedildiğini, yeni türün çok daha hızlı bulaşabildiğini açıklamıştı. Aynı tür virüs, farklı ülkelerde de görülmüştü.

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Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Koca, virüsteki mutasyon ve varyasyonların takibi için halk sağlığı referans laboratuvarların düzenli olarak farklı bölgelerden örnekleri incelediğini ifade etti.

Bakan, incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonların Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşıldığını aktardı.

Koca, şunları kaydetti: “Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere’den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemiyle incelenmiştir.

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Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere’nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştr. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.”