Sağlık bakanı: Bilim, virüsün yayılma hızının azalmadığını gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yanlış olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı.”

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VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı. pic.twitter.com/XtBpQPyrc0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020

Sağlık bakanı, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarında ‘normalleşme’ sürecinde yaz mevsiminde rehavete kapılmama uyarısında bulunarak, vakalarda artışın önlenmesi gerektiğini belirtmiş, salgının birinci dalgasının etkilerinin görüldüğünü ifade etmişti.

Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 1458 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, 1472 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 193 bin 115, toplam can kaybı 5 bin 46’ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 165 bin 706’yı buldu.