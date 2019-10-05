Sağlık bakanı: Bahçeli bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir hafta içinde çalışmaya başlayabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli, 23 Eylül’de ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, aynı gün taburcu olmuştu. MHP lideri, Meclis’in yasama yılı açılışına da katılamamıştı. Daha sonra Bahçeli’nin yeniden hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu öne sürülmüştü.

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Posta yazarı Candaş Tolga Işık’a konuşan bakan Koca, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’ın ardından, Bahçeli’nin sağlık durumunun kötü olduğu iddiasını yalanlayan bir diğer isim oldu.

Sağlık bakanı, enfeksiyon tanısı konulan MHP liderinin tedavi sürecini bizzat takip ettiğini, enfeksiyonun ‘nekahet’ devresinde olduğunu dile getirdi.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir.”