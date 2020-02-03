Sağlık bakanı: 5 Şubat’tan itibaren ay sonuna kadar Çin’den uçuşlar durdurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Şubat’tan itibaren ay sonuna kadar Çin’den Türkiye’ye tüm uçuşların durdurulacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 361 olurken, 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205 vaka tespit edildi.

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Türkiye’de corona virüsünün olmadığını söyleyen Koca şunları söyledi: ”Havaalanında termal kamera uygulaması ve özel odalar gibi önlemler var. Bilim Kurulu bu dönemde özellikle Uzakdoğu Asya’dan gelen ülkeler; Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacak. Yarından itibaren ise kullanımda olacak.”

Türkiye’de karantinaya alınan kişilerle ilgili de bilgi veren sağlık bakanı, bu kişilerin tüm numunelerinin negatif çıktığını söyledi.

Virüsün ortaya çıktığı sırada Wuhan’da bulunan 42 kişi, 20 kişilik ekip tarafından A400M askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’ ile Türkiye’ye getirilerek Ankara’daki Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde tek kişilik odalarda karantinaya alınmıştı.