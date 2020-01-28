Birinde ‘domuz gribi’ tespit edilen Aksaray’daki 12 kişi taburcu oldu

Aksaray’da 10’u Çinli turist, ikisi Türk 12 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altında tutulmasına devam edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kişilerden birinde ‘domuz gribi’ tespit edildiğini açıkladı. Koca, “Bir kişide ateş vardı, hastamızda H1N1 çıktı. (Domuz gribi)” dedi. Koca’nın açıklamasından bir süre sonra gözlem altındaki 12 kişi taburcu edilerek Çin’e gönderilmek üzere havaalanına gönderildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Aksaray’da dün, Kapadokya’yı gezen 10’u Çinli turist, ikisi Türk 12 kişi, ‘corona’ virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu bildirmişti.

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Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Alınması gereken tüm tedbirleri aldık, vatandaşlarımız endişeye kapılmasın.

12 kişi izole edildi sonuç çıkana kadar bekleniyor.

Bir kişide ateş vardı, hastamızda H1N1 (Domuz gribi) çıktı.

Hastamızın dünden bu yana ateşi yok.

Kişisel hijyen kurallarına ellerin sabunla yıkanmasını gripli olanlarla yakın temasın mümkünse olmamasını öneriyorum.

(Çin’deki Türk vatandaşları) Pekin Büyükelçiliğimize müracaatların olduğunu biliyoruz. Şu an Türk vatandaşımız olarak 25 kişi olduğunu biliyoruz.

Öte yandan 10’u Çinli turist, ikisi Türk, 12 kişinin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altında tutulmasına devam ediliyor. 12 kişinin hastanenin intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde müşahede altında tutulması nedeniyle o kattaki hastalar başka bölüme alındı.

Çin büyükelçiliği: Dokuz Çinli turist, bir Çinli rehber ve iki Türk şoför gözlem altında

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altında tutulan 12 kişiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu kişilerin Türk Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altına alındığı bildirilmiştir. Çin Büyükelçiliği söz konusu duruma büyük önem vermiş ve yerel hastanelerle anında iletişime geçerek, karantinaya alınmış kişilerin Çinli turistler olduğunu teyit etmiştir. 28 Ocak tarihinde Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı, karantinaya alınan 12 kişinin Çinli çalışanlar olmadığını söylemiştir” ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, 12 kişinin dokuz Çinli turist, bir Çinli yerel rehber ve iki Türk şoförden oluştuğu kaydedildi. Çoğunluğu Çin’in Şandong eyaletinden gelen grubun 21 Ocak’ta İstanbul’dan Türkiye’ye giriş yaptığı kaydedilerek, şöyle dendi: “Aksaray’da turistlerden biri ateş, ikisi öksürük şikayetleriyle kendileri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giriş yapmışlardır. Hastane, gereken önlemi almak için söz konusu kişileri karantinaya almış ve teyit amacı ile kan örneklerini Ankara’ya göndermiştir. 28 Ocak tarihinde Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, karantinaya alınan 12 kişinin ilk test sonuçlarının negatif olduğunu bildirmiştir. Şu anda hastanenin 12 kişiyi tedbir amaçlı gözetim altında tuttuğunu ve daha fazla ayrıntılı sonuç için kan örneklerini Sağlık Bakanlığı’na gönderdiğini ifade etmiştir.”

Açıklamanın devamında, Çin Büyükelçiliği’nin ‘corona’ virüsü enfeksiyonunun pnömoni salgın durumunu web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıtmaya devam edeceği aktarıldı.

Taburcu oldular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 10’u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan bir kişide ‘H1N1’ (domuz giribi) tanısı konduğunu açıklamasından kısa süre sonra gözlem altında bulunan 12 kişi taburcu oldu. Çinli turistlerin sabah saatlerinde İstanbul’dan hareket edecek olan uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.