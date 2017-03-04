Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Sağlık Bakanı Akdağ cami avlusunda ‘Evet’i anlattı

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, anayasa değişikliği referandumu kampanyası için cami avlusunda yurttaşlara seslendi.

Fotoğraf: DHA

Trabzon’a giden Akdağ, dün cuma namazını Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kıldı.

Akdağ, namazın ardından caminin avlusuna kurulan ses sistemiyle önceden getirilen sandalyelere oturan yurttaşlara seslendi.

Sözü tutuklanan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’e getiren Akdağ, “Nedir Almanların söylediği? Tutuklanan bir gazeteciden bahsediyorlar. Almanya’da da çıkan bir gazetede yazan bir gazeteciden bahsediliyor. Hâlbuki bir insanın teröre yataklık yapması için onun sade vatandaş olması, herhangi bir mesleğe sahip olması, bu arada gazeteci olması fark etmez” dedi.

Akdağ, referandumun yapılacağı 16 Nisan tarihinde Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, ‘terörle mücadelede çok daha kararlı, seri hareket edilmesi ve iki başlılığı ortadan kaldırmak için’ yeni sisteme ihtiyaç duyulduğundan bahsetti.

AKP’nin kampanya şarkısı: ‘Şehit ve gaziler’ için ‘Evet’ isteniyor, Yıldırım’ın torunuyla sonlanıyor

Niyet ettim ‘Evet’e: Propaganda tepki alınca imam ‘şehadet’e sığındı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...