Eğitime verilen ara uzatıldı, okullar 30 Nisan’a kadar kapalı kalacak. TV üzerinden uzaktan eğitim sürecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlık ettiği bugünkü bilim kurulu toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Dört buçuk saat süren toplantının ardından iki bakan kameraların karşısına geçti.

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Orta yaşlı vaka sayısı az değil

Koca, corona virüsü salgını süresince sokağa çıkmakta ısrar eden gençlere bir ‘ağabey’ olarak seslendi: “Sizinle bir ağabey olarak konuşuyorum. Orta yaşlı vaka sayısı az değil. Virüs genç orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Dışarıda eskisi kadar güzel olmasa da bir dünya var ama evinizde oturun. Tolstoy, Mustafa Kutlu okuyun. Kendinize yatırım yapın.”

“Ülkemin dört bir yanı, bugünleri sağlıklı bir şekilde atlatmak için mücadele eden 83 milyon…” diyen Koca şöyle devam etti: “Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak. Tokalaşıp tokalaşmamakta, misafirliğe gidip gitmemekte, dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz… Devlet mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu virüsün bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz.”

’26 hasta iyileşti’

Koca, biri 60 yaşın diğeri 65 yaşın üstünde iki kişi dahil 26 hastanın iyileştiğinin de altını çizdi.

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Koca, bundan sonra dijital ortamda iyileşen, yoğun bakıma alınan hastalar dahil salgın sürecindeki tüm verilerin güncellenerek paylaşılacağını ifade etti. Paylaşımların bakanlığın internet sitesinden paylaşılacak.

Dünkü rakamlarla hazırlanan ilk tablo şöyle:

30 Nisan’a kadar okullar kapalı

Bakan, eğitime verilen üç haftalık aranın uzatılacağını söyledi.

Koca’nın ardından söz alan Selçuk da okulların 30 Nisan’a kapalı kalacağını, evden eğitimin süreceğini söyledi.

Soru-yanıt bölümünde ise Koca, il bazında vakaların dağılımını gösteren bir tablo olup olmadığına ilişkin soruya “Biz zaten biliyoruz. Gerektiğinde paylaşırız” yanıtını verdi.

Ücretli öğretmenlerle ilgili soruyu, “Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor” diyerek yanıtlayan Selçuk, özel okul ücretleriyle ilgili soru üzerine ise “Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum” dedi.

Çin’den gelen ilaç yoğun bakımındaki 136 hastaya verildi

Testlerle ilgili olarak hiçbir laboratuvarın para almasının uygun olmadığını söyleyerek, “Korsan test yapanları şikayet edin” ifadelerini kullanan Koca, Çin’den getirtilen ilacın ise yoğun bakımdaki 136 hastaya verildiğini belirtti. İlacın beş gün kullanıldığını belirten Koca, 1250 kutu getirtildiğini 3 bin 750 kutu daha ısmarlandığını söyledi.

Koca, ‘kendisinin sahibi olduğu Medipol Hastaneleri’nde bir grup çalışanın ücretsiz izne ayrıldığına’ dair haberi soran bir gazeteciye şu yanıtı verdi: “Böyle haberlere itibar etmeyin. Gerçeği yansıtmıyor. Ben oradan ayrıldım.”

Koca, maskelerle ilgili bir soruyu ise “Vatandaşımızı sağlık çalışanımızı maskesiz bırakmak istemiyoruz elimizden geleni yaparız” diyerek yanıtladı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Gerekirse üretim merkezlerine el koyarız” söylemini yineledi.

‘Hastalığın tepe seviyesine ulaşıp ulaşmadığını söylemek zor’

Sağlık Bakanı, hastalığın pik seviyeye ulaşıp ulaşmadığına dair soruya, “Bu konuda, hastalığın tepe seviyesine ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir şey söylemek zor” diyerek yanıt verdi.

Bir soru üzerine, “Özel sektörün de, kamu kuruluşlarındaki vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamasını bekliyoruz” diyen Koca, İstanbul’da bir hastane önünde (Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi) kuyruk oluştuğunun anımsatılması üzerine, hekim istemeden test yapılmasına gerek olmadığını söyledi.