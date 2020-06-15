Sağlık bakanı: 3 bin sözleşmeli personel, 250 sürekli işçi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre istihdam edileceklerin 2 bin 302 hemşire, 606 sağlık teknikeri ile ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerden oluşacağını belirten Koca, kılavuz, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.

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Yazılı açıklama yapan Koca, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme yapılacağını belirtti.

Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için bakanlık, ÖSYM ve İŞKUR’un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

Ayrıca, 108’i temizlik hizmetleri, 113’ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29’u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçinin istihdam edileceğini belirten bakan şu ifadeleri kullandı: “Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun.”