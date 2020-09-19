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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: 1918’deki İspanyol Gribi’nden ders alalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918’deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, bunlardan ‘ders alınması gerektiğini’ söyledi. 

Fotoğraf: DHA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri ullandı: “İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım.”

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