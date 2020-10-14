Sağlık bakanı: İstanbul’da vaka sayısı bir ayda yüzde 50 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim’den itibaren, 153 bin kişiyi kapsayan ‘Covid-19 saha çalışması’nın yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Covid-19 salgınına ilişkin basın açıklaması düzenleyen Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz. Tedbirli olursa iki hastalığa karşı ciddi başarılar elde ederiz.

*Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim’de tekrarlıyoruz.

*Bugüne kadar havayoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480’dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır.

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*Yerli aşı çalışmalarından ikisi, insan deneyi aşamasına yakın. Hayvan deneyi aşaması başarıyla tamamlandı. Aşı, salgına karşı insanlığı zaferi olacaktır.

*Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz.

*Bugün 1671 yeni Covid-19 hastası kayda geçti. 57 kişi hayatını kaybetti.

*İstanbul’da vaka sayısı bir ayda yüzde 50 arttı. Ankara’da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü. İstanbul’da şu aşamada kısıtlama gündemde yok.

*Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka-hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim. Bilim Kurulumuzun, ‘evlerde 10 kişiyi geçmemek’ şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu.

Ayrıntılar gelecek…