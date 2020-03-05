Sağlık bakanı: 1363 kişiye ‘corona’ taraması yapıldı, virüs yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 1363 şüpheli vakaya corona virüsü testi yapıldığını ancak hiçbirinde virüs görülmediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ankara’daki bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen bakan, Avrupa’nın tedbirleri ağırdan almaya devam ettiğini belirterek “Birkaç yüz sığınmacıyı risk gördü ama koronavirüsü risk görmedi” dedi.

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Komşu ülkelerin de tedbirleri ağırdan alması nedeniyle virüsün sınırlara kadar geldiğini belirten bakan, corona virüsünün 84 ülkede görüldüğünü, vaka sayısının 95 bin 572’ye ulaştığını, 3 bin 285 kişinin öldüğünü, 53 bin 411 kişinin iyileştiğini ifade etti.

Umreden dönenlerde virüs çıkmadı

Koca, hastalığın bugüne kadar ülkeye gelmemesi ve bunun sürdürülebilir olmasının sadece sağlık çalışanları değil vatandaşların da gayretiyle mümkün olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: “Umreden dönen bütün vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Şu ana kadar herhangi bir pozitif vaka bulunmadı. Özellikle mevsimsel gribin de çok azaldığını söyleyebiliriz. 20 bine yakın umreden gelen vatandaşımızın içinde mevsimsel grip olan daha 15 kişiyi geçmedi. Bu da özellikle koronavirüs nedeniyle daha hassas davranıp, daha yakın temasları mümkün mertebe yapmadığını ortaya koyuyor.”

Şüpheli vakalarda virüse rastlanmadı

Sağlık bakanı, Türkiye’de şu an itibariyle üzerinde çalışılan numune sayısının 1363 olduğunu kaydederek şunları kaydetti: “Yani şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363. Bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadı, yani koronavirüs yok. İran sınırından gelip gözlem altına aldığımız vatandaşlarımızın toplam sayısı şu an 53 kişi. Aslında 117 kişiydi ama diğerlerini taburcu ettik. Zekai Tahir ve Bilkent Konuk Evi’nde Kum ve Meşhed öyküsü olup kalanların sayısı 68. Şu ana kadar da herhangi bir pozitif vakamız söz konusu olmamıştır.”

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Koca, Singapur’a giden uçakta Fransız bir kişiye virüs tanısı konmasına dair de şunları söyledi: “Bu vatandaş Fransız vatandaşı, Türk değil, Transit bir yolcu. İstanbul aktarmalı ve burada ateşi görülmemiş olan bir kişi. Bizim transit yolcularda termal kamera dışında yapmış olduğumuz bir uygulama yok. Dolayısıyla herhangi bir temas yok. Biz dönüşte bu dönemde yolcu taşımamasını, mürettebatın geldiğinde de uygun bir ortamda 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasını kararlaştırdık. Baştan yapılan muayenelerinde mürettebatta herhangi bir hastalık bulgusu yok. Normalde böyle temaslı olan kişiler gerektiğinde evde de rahatlıkla izole edilebilir; ama biz bu süreçte herhangi bir konuk evi gibi bir gözlem evinde hastalık bulgusu olmayan bu temaslı kişiler için bir yer oluşturabiliriz. Biz yine de bu mürettebatı otel ortamı veya İstanbul’da ismini vermeyeceğim bir hastane ortamında tutabiliriz. Ama daha çok otel ortamında tek odalarda sağlık personelimizin yakın takibinde olmasını daha çok önemsiyoruz ve bu noktada bir yaklaşım sergileyeceğiz.”

Koca, yolcuyla uçakta temas etmiş olabilecek kişilere dair şunları aktardı: “Bilim Kurulu’nun bu konuyla ilgili bir algoritması var. Yani yolcuda pozitif ise arka, ön, yan ikişer koltuk olmak üzere o kişilerin mutlak temaslı kabul edilerek 14 gün izole edilmesi önerisi var. Dolayısıyla biz de bu durumda bu kuralı Türk vatandaşımız varsa mutlak uygulamayı yapıyoruz. Eğer Türk vatandaşımız yoksa biz kendi açımızdan bu dediğim çerçevede kalan yolcu veya Türk vatandaşı varsa mutlak 14 gün kuralını devreye sokmuş oluyoruz.”

Koca, dün Meclis Genel Kurulu’nda AKP ile CHP’li vekillerin kavgasına şu yorumu yaptı: “Virüsü ülkemize bugüne kadar sokmamayı başardık. Doğrusu Meclis’teki akıl almaz davranışı görünce de çok şaşırdığımı ifade etmek istiyorum ve ‘Koronavirüs Meclis’e girmiş’ dedim. Milletimiz o kişiyi ve gerekenleri karantinaya gerekirse almasını bilir.”