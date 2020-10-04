Sağlık bakanı: 13 aşıdan beşi insan deneyleri aşamasına yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı geliştirilmeye çalışılan yerli aşılardan beşinin insan deneyleri safhasına ulaştığını dile getirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Twitter’dan aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren bakan, Türkiye’de 13 farklı Covid-19 aşı çalışmasının sürdüğünü, bunların beşinin insan deneyleri safhasına yaklaştığını kaydetti.

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Koca, klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarının Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklendiğini belirterek “Türkiye’nin gücü bilimde” ifadelerini kullandı.

‘Aşılananda virüs görülmedi’

Koca, ‘milli aşının meydan okuma çalışması’nda 10 transgenik (genetiği değitirilmiş) hayvanın aşılandığını, dokuz hayvanın ise aşılanmadığını ifade etti.

Yerli ve Milli COVID-19 aşısı ile ilgili bugün çok önemli bir gelişme oldu. TÜSEB tarafından desteklenen aşı adayımız transgenik hayvanda meydan okuma (challenge) çalışmasını tamamlayarak insan deneyleri safhasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdik. Sonuca çok yakınız. pic.twitter.com/XXVqIFJ3nZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 3, 2020

Koca, şöyle devam etti: “Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların dördü hayatını kaybetti, beşinin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.”