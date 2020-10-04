Sağlık bakanı: 13 aşıdan beşi insan deneyleri aşamasına yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı geliştirilmeye çalışılan yerli aşılardan beşinin insan deneyleri safhasına ulaştığını dile getirdi.
Twitter’dan aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren bakan, Türkiye’de 13 farklı Covid-19 aşı çalışmasının sürdüğünü, bunların beşinin insan deneyleri safhasına yaklaştığını kaydetti.
Koca, klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarının Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklendiğini belirterek “Türkiye’nin gücü bilimde” ifadelerini kullandı.
‘Aşılananda virüs görülmedi’
Koca, ‘milli aşının meydan okuma çalışması’nda 10 transgenik (genetiği değitirilmiş) hayvanın aşılandığını, dokuz hayvanın ise aşılanmadığını ifade etti.
Koca, şöyle devam etti: “Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların dördü hayatını kaybetti, beşinin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.”