Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: 11 Aralık’ta sağlık çalışanlarına aşı yapmaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısını 11 Aralık’ta sağlık çalışanlarına yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye, Covid-19 aşısı CoronaVac’tan aralık, ocak ve şubat aylarında toplamda 50 milyon doz satın almak için Çin’le anlaşma imzalamıştı. Ayrıca, 1 milyonu aralık ayında olmak üzere toplamda 25 milyon doz da BioNTech ve Pfizer aşısı için girişimlerde bulunulmuştu.

Reklam

Aşı hakkında bilgi veren Koca, aralık ayında yoğun şekilde aşılama çalışmasına başlamak istediklerini ifade etti.

Bakan şöyle devam etti: “Aralık ayında en az 10 milyon -ama muhtemelen 20 milyon gibi- temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz.”

NTV’nin aktardığına göre, Koca ilk aşının sağlık çalışanlarına 11 Aralık’tan itibaren yapılacağını ifade etti. Bakan, yerli aşı için de nisan ayını işaret etti.

Reklam

Türkiye’de aralık ayında risk grubuna Covid-19 aşısı

Covid-19 aşısı ücretsiz yapılacak: Çin’le 50 milyon doz için sözleşme imzalandı

SON HABERLER

İçişleri’nden ‘kısıtlama’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık’tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

39 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 63 gözaltı

İzmir merkezli 39 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70’i muvazzaf 82 şüpheliden 63’ü gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...