Sağlık bakanı: 11 Aralık’ta sağlık çalışanlarına aşı yapmaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısını 11 Aralık’ta sağlık çalışanlarına yapmaya başlayacaklarını söyledi.

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Türkiye, Covid-19 aşısı CoronaVac’tan aralık, ocak ve şubat aylarında toplamda 50 milyon doz satın almak için Çin’le anlaşma imzalamıştı. Ayrıca, 1 milyonu aralık ayında olmak üzere toplamda 25 milyon doz da BioNTech ve Pfizer aşısı için girişimlerde bulunulmuştu.

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Aşı hakkında bilgi veren Koca, aralık ayında yoğun şekilde aşılama çalışmasına başlamak istediklerini ifade etti.

Bakan şöyle devam etti: “Aralık ayında en az 10 milyon -ama muhtemelen 20 milyon gibi- temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz.”

NTV’nin aktardığına göre, Koca ilk aşının sağlık çalışanlarına 11 Aralık’tan itibaren yapılacağını ifade etti. Bakan, yerli aşı için de nisan ayını işaret etti.