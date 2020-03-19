Sağlık bakanı: Bugüne dek 10 bini aşkın ‘corona’ testi yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de iki kişinin hayatını kaybetmesine, 191 kişinin de hastalanmasına neden olan corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemlere ilişkin Meclis’te milletvekillerine bilgi verdi.

Fotoğraf: Reuters

Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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“Kuluçka süresi asgari iki, azami 14 gün olmakla birlikte ortalama altı gün olarak tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre ölüm hızı yüzde 3.8 olarak bildirilmiştir.

Hastalığın ülkemizde yayılarak salgın halini alması halinde toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi var. Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

10 binden fazla test

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Hedef günlük 10-15 bin test. Bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. İki gün önce altı üniversitemize talepleri olmadığı halde her birine 50 bin maske gönderdik.

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36 laboratuvar olacak

Covid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36’ya çıkacaktır. Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı.”