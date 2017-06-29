Sağır ve dilsiz çocuğu istismar etmekle suçlanan üç sanığa 27 yıl hapis

Gaziantep’te sağır ve dilsiz çocuğu istismar etmekten suçlu bulunan üç sanığa 27 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.
AA’nın haberine göre sanıklar Adem Erikçi ve Hamza Erikçi kardeşlerle Hakan Serdal, bugün 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Mütaalasını sunan cumhuriyet savcısı, mağdurun olay esnasında 18 yaşından küçük olduğunu belirterek Erikçi’nin ‘cinsel istismar’ suçunu işlediği, diğer sanıkların da bu suça iştirak ettiklerini kaydetti.
Üç sanığın ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, aynı gerekçeyle üç sanığa da 27 yıl altışar ay hapis cezası verdi.