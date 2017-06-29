Sağır ve dilsiz çocuğu istismar etmekle suçlanan üç sanığa 27 yıl hapis

Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ilk gününden itibaren ‘AKP ve Saray koridorlarının’ çılgına döndüğünü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşle ilgili iki aşamalı araştırma yaptırdığını öne sürdü.