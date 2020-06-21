Sağanak dört ilde hayatı felç etti: Bursa’da iki kişi selde hayatını kaybetti

Bursa’da meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti.

Bursa (Fotoğraflar: AA)

AA’nın haberine göre Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Reklam

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde de akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı.

Bursa’nın Kestel ilçesi

Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Bursa Adalet Sarayı’nın önündeki bir ağacın dalı kırıldı.

Kırılan dal tramvay hattının enerji tellerine düştü. İtfaiye görevlileri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından dalı keserek indirdi.

Reklam

Bursa-İznik kara yolu

Ayrıca Bursa-İznik kara yolu sağanak sonucu derenin taşmasıyla ulaşıma kapandı.

Eskişehir’de su baskınları

Eskişehir’de de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su baskınları meydana geldi.

Eskişehir’de caddelerde su baskını yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı. Kimi vatandaşlar da caddelerde sağanağın dinmesini bekledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu. Aşağı Söğütönü’nde bazı binaların giriş katlarını su bastı.

Edirne’de yol çöktü

Edirne’de, sağanak nedeniyle yoğun su birikintisinin oluştuğu Şehit Emniyet Müdürü Ertan Turan Caddesi’nde yolda çökme oluştu.

Ordu’da heyelan

Ordu’nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezi ve bazı mahalelerde hasar oluştu.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, yollarda ve bahçelerde kaymalar oluştuğunu belirtti.