Safranbolu’da otelde kalan 13 turist karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tarihi otelde kalan 13 turist kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay saat 10:30 sıralarında meydana geldi. 12 Çinli turist ve kafilenin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü baygınlık geçirdi.

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Sekiz kişi ambulanslarla, beş kişi de özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan turistlerden ikisi kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı.

Doğalgaz sağlayıcısı firma Kargaz görevlileri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri otele giderek gaz ölçümü yaptı. Polis ekipleri de otelde incelemelerde bulundu.

Karabük AFAD Gazanfer Erbay şunları söyledi: “Gaz ölçümü tespiti yaptık. 13 turistin bu gazdan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin olmadığı bize söylendi. Buradaki sistem evlere gelen doğal gaz sistemi değil. Gazla işleyen bir kombi sistemi. Karbonmonoksitten kaynaklı bir zehirlenme. İncelemeler tamamlandı. Şu anda sıkıntılı bir durum yok.”