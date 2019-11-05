Diken

Yaramazlara biraz batar!

Safranbolu’da otelde kalan 13 turist karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tarihi otelde kalan 13 turist kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay saat 10:30 sıralarında meydana geldi. 12 Çinli turist ve kafilenin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü baygınlık geçirdi. 

Reklam

Sekiz kişi ambulanslarla, beş kişi de özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan turistlerden ikisi kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı. 

Doğalgaz sağlayıcısı firma Kargaz görevlileri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri otele giderek gaz ölçümü yaptı. Polis ekipleri de otelde incelemelerde bulundu.

Karabük AFAD Gazanfer Erbay şunları söyledi: “Gaz ölçümü tespiti yaptık. 13 turistin bu gazdan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin olmadığı bize söylendi. Buradaki sistem evlere gelen doğal gaz sistemi değil. Gazla işleyen bir kombi sistemi. Karbonmonoksitten kaynaklı bir zehirlenme. İncelemeler tamamlandı. Şu anda sıkıntılı bir durum yok.”

Reklam

SON HABERLER

İmamoğlu, Kuzguncuk’taki ilgi izdihama dönüşünce sokak saksısına çıkıp konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Fethi Paşa Konağı’ndaki çalışmalarını bitirdikten sonra, kurmaylarıyla birlikte akşam saatlerinde İstanbul’un eski güzelliğini koruyan mahallelerinden Kuzguncuk’a geldi. İmamoğlu, semtteki incelemelerine Kuzguncuk İskelesi’nden başladı. Kısa bir süre iskelede kalan İmamoğlu, çıkışta kalabalık bir vatandaş topluluğu ile karşılaştı. İmamoğlu’nun semtte olduğunu öğrenen vatandaşlar, kısa sürede hatırı sayılır bir kalabalık oluşturdu.

Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutukevi’nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak’ı, oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu’nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.

Ahmet Altan da cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen gazeteci-yazar Ahmet Altan da cezaevinden çıktı. Aynı davada yargılanan ve tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak da bu gece saat 23:00 sıralarında cezaevinden çıkmıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...