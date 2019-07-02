Safra kesesinden 450 taş çıktı

Erzincan’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Zeynep Dağ’ın (74) safra kesesinden 450 taş çıkartıldı. Ameliyatı yapan doktorları bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen Dağ’ın safra kesesinden en küçüğü 2 milimetre en büyüğü 1.5 santimetrelik 450 taş çıktı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 24 saatte taburcu edilen Dağ sağlığına kavuştu.

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Hastanenin başhekimi Dr. Orhan Çimen şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: “İki cerrah arkadaşla laparoskopik yöntemle safra kesesini dışarıya aldık. Kesenin taşla dolu olduğunu gördük. 2006 yılından beri cerrahi camiasının içerisindeyim. Altı ay önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, 450 taş hiç görmemiştik.”