Şafak öğretmenin annesi dört gündür gözaltında: Kısıtlama var, bilgi alamıyoruz

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RIFAT DOĞAN

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Ataması yapılmayan öğretmenlerin sesi olan ve yıllardır savaştığı kemik kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmen Şafak Bay’ın annesi Meryem Bay dört gündür gözaltında.

Oğlu Ufuk Bay, dosyada kısıtlama olduğu için bilgi alamıyor, annesinin durumundan endişe duyuyor.

2011 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki Şafak Bay, atanamayan öğretmenlerin sesi olmuştu.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan operasyonda Şafak öğretmenin annesi Meryem Bay, cuma sabahı gözaltına alındı.

Dört gündür gözaltında, dosyayla ilgili bilgi alınamıyor

Ailesi dört gündür gözaltında bulunan Meryem Bay’dan haber alamıyor.

Diken’e konuşan Ufuk Bay, dosyada kısıtlama olduğu için ne kendilerinin ne de avukatlarının bilgi alamadığını belirterek annesinin durumundan endişe duyduklarını dile getirdi.

‘Neyle suçlandığını bilmiyoruz’

Bay, annesinin gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı: “Perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 03.00’te HDP’ye dönük dört ilde operasyon yapılmış. Annem de HDP Mersin Yenişehir ilçe yöneticisi ve bu operasyonda gözaltına alınanlardan bir tanesi. Bir hafta artı bir hafta olmak üzere, toplam 15 günlük gözaltı süresi var. Bu süreyi muhtemelen kullanacaklar ama sonra üç ay mı beş ay mı tutarlar, belli değil. Bu yüzden annemin durumundan endişe duyuyorum.”

Annesinin neyle suçlandığını öğrenemediklerini ifade eden Bay, bu konuda bir açıklama beklediklerini ve annesiyle ilgili dosyada bulunan kısıtlama kararının kaldırılmasını istedi.