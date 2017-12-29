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Yaramazlara biraz batar!

Sadık Gültekin: Artık öğrenciler bu yeni soru tipine, bu anlayışa hazırlıklı olmalı

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Soruları incelediğimizde karşımıza çıkan bir diğer önemli nokta ise grafik okuyabilme alışkanlığı oluyor. Bu son derece önemli. Gerek kaldıraç ile ilgili, gerek diğer sorularda grafik okumayı ve kazanımı yoklayan sorular bir hayli fazla. Sorulan sorunun uyarlanması, şekilde görülebilmesi önemseniyor. Öğrencinin hem analitik düşünebilme gücü, hem okuma disiplini, hem de olayları bağdaştırabilme özelliği gibi bir çok fonksiyon bir arada ölçülmeye çalışılıyor.

Bu yönden bakınca sorular oldukça hoşuma gitti. Belli ki üniversite sınavları da artık bu doğrultuda ilerleyecek. Adaylar bunlara hazırlıklı olsunlar. Bundan sonraki sınavlar benzer tarzda olacak. Herkes buna dikkat etmeli.

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Artık öğrenciler bu yeni soru tipine, bu anlayışa hazırlıklı olmalı. Gerek üniversite sınavlarında gerek liselere giriş sınavlarında bu yapı kendini iyiden iyiye hissettirecek. Klasik test sisteminden, klasik sınav sorusu hazırlanılmasından farklı bir yapıya gidiyoruz. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum.

Sadık Gültekin’in yazısı

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