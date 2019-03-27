Sadece yatarak 60 günde 15 bin 500 Euro kazanacaklar

Uzay yolculuğunun astronotlar üzerindeki etkisini araştıran ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 24 gönüllüye iki ay yataktan çıkmama kaydıyla 15 bin 500 Euro (yaklaşık 94 bin 500 lira) ödeyecek.

Fotoğraf: ESA

Daily Mail’deki habere göre yapay yerçekimsiz ortamın etkilerinin gözlemleneceği araştırmada gönüllüler 60 gün boyunca her şeyi -tuvalet dahil- yatay pozisyonda yapacak.

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Almanya’nın Köln kentindeki araştırmaya katılacak 12 erkek 12 kadın gönüllü, 24-55 yaş grubundan seçildi.

Gönüllüleri sağlıklı insanlar arasından seçtiklerini belirten uzmanlar şunları söyledi: “Yerçekimsiz ortamın kas kaybı başta olmak bir sürü etkisi var. Gönüllüler, altı derece eğimli yataklarda, ayakları kafalarının yukarısında duracak şekilde yatacak. Bu yatma biçimi uzaydaymış gibi etki edecek ve kanın vücudun belirli noktalarında toplanmasına neden olacak. Gönüllerin yarısı santrifüj yardımıyla belirli aralıklarla döndürülecek. Döndürülen grupla diğerinin değerleri karşılaştırılacak.”

Gönüllüler 60 gün öncesinde beş günlük oryantasyon sürecine tabi tutulacak, sonrasında ise iki hafta süreyle rehabilitasyon merkezine yollanacak.