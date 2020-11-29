‘Sadece kağıt para girişi yapınız, yüklemeniz gerçekleşti’ diyen sesin sahibi: İnsanlar sizi bilmiyor ama sesiniz orada

İstanbul’da milyonlarca kişinin kullandığı İstanbulkart’ın bakiye yükleme cihazlarındaki seslendirmeyi yapan Funda Eskin, bunun çok özel bir şey olduğunu belirterek, “Sizi bilmiyorlar ama sesiniz orada” dedi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında ücret ödemesini temassız bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan İstanbulkart, 2009’da kullanıma sunuldu ve kentin birçok yerine İstanbulkart bakiye yükleme cihazları yerleştirildi.

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Bu cihazları, seslendirme yöntemiyle kullanıcılarını yönlendiriyor. 11 yıldır İstanbulluların kulaklarında aşina olan o sesin sahibi spiker ve seslendirme sanatçısı Funda Eskin DHA’ya konuştu.



İstanbul’un her yerinde yankılanan sesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eskin şöyle devam etti: “23 yıllık spikerim, 16 yıldır da seslendirme sanatçısıyım. Artık mikrofon oyuncusu olarak da adlandırılıyoruz. Çeşitli televizyon kanalları ve radyolarda spikerlik, haber editörlüğü, haber müdürlüğü yaptım. Seslendirme son zamanlarda bütün zamanımı alıyor. Çok özel bir iş yapıyoruz. İstanbulkart maceram 2009’da başladı. Çalıştığım stüdyoda, ‘Çeşitli dillerde demo alacağız’ dediler. Ben Türkçe ve İngilizce demolara girdim, ikisine de ben seçilmişim.

Gidip dinlemiş

O zamanlar benim özel aracım vardı toplu ulaşımı hiç kullanmıyordum. Arkadaşlarım bana ‘Senin sesini duyuyoruz metrolarda’ dediler. ‘Gidip dinleyeceğim’ dedim. Bir baktım benim, burada kullanılıyormuş. Sonra ben de gide gele sesimi duymaya başladım, çok özel bir şey.”

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Toplu taşımada kendi sesini duyarak İstanbulkartına bakiye yüklediğini söyleyen Eskin şu ifadeleri kullandı: “İnsanları yönlendiriyorsunuz, sesiniz her yerde yankılanıyor. Sizi bilmiyorlar ama sesiniz orada. Bazen yanlarında onlarla birlikte kart dolumu yapıyorum. Özellikle belirtmek istiyorum, turnikelerden geçerken çıkan, ‘Yetersiz bakiye’ sesi ben değilim. Bildiğim kadarıyla 15 milyona yakın İstanbulkart abonesi varmış. İstanbul’da birçok yerde asansörlerde, kamu kuruluşlarında, bankaların telefon hattında da sesim var. En azından insanlar için bir şey yapabiliyorum ne mutlu bana.”

Arkadaşlarının onun bedava geçtiğini düşündüğünü söyleyen Eskin, böyle bir şey olmadığını İstanbul’daki birçok yerde ‘asansör sesi’ olduğunu, birçok bankanın telefon hattında sesinin kullanıldığını anlattı.