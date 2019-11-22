Sadece erkeklerin söz alacağı feminizm paneli planladılar; tepki üzerine iki kadın konuşmacı eklediler

Pakistan Sanat Konseyi’nin, tüm konuşmacıların erkek olduğu bir feminizm paneli düzenleyeceğini açıklaması ortalığı karıştırdı. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Karaçi kentinde bugün düzenlenecek panele iki kadın konuşmacı eklendi.

Dünya Kadınlar Günü’ndeki yürüyüşe, Lahor kentindeki binlerce kadın katıldı. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre orijinal adı ‘Feminizm: Öteki Perspektif’ olan panelin adı da ‘Feminizmi Anlamak’ olarak değiştirildi.

Reklam

İlk plana göre sadece moderatörün kadın olduğu paneli düzenleyen organizasyon komitesi, karar alma mekanizmalarındaki erkeklerin konuyla ilgili bakış açılarını öğrenmeyi amaçladıklarını duyurdu.

Ancak, kadın konuşmacı olmadan feminizmin tartışılamayacağını savunanların ısrarı üzerine feminist Mehtap Ekber Raşdi ve gazeteci Katrina Hüseyin davet edildi.