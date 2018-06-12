Sadece devletin işlettikleri: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı’nda, devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayram tatili nedeniyle milyonlarca kişinin yola çıkacağını belirterek bakanlık olarak yoğunluğa önlem aldıklarını söyledi.

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Arslan, “Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’nce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak” bilgisini verdi.

Ulaştırma bakanı, trafik kazalarının yüzde 90’ının da sürücü kaynaklı olduğunu ifade ederek sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.