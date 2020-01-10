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Yaramazlara biraz batar!

Sadece Denizli’de bulunan bir bitki türü keşfedildi

Dünyada sadece Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında yetişen yeni bir bitki türü keşfedildi.

Fotoğraf: DHA

İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner’in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıktı.

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Hem arazi hem de laboratuvar incelemeleri sonucunda bitkinin dünyada yalnızca Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğu tespit edildi. Bitkiye ‘Denizli Yünlügelini’ adı verildi. Bilimsel adı ise Çetiner’e atfen ‘Rindera cetineri’ olarak konuldu.

Doç. Dr. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Bu bitkinin dünyada şu ana kadar keşfedilmemiş ‘Yünlügelin’ dediğimiz ‘Rindera’ cinsine ait bir tür olduğunu fark ettik. Bitkiyle ilgili hazırladığımız makalemiz yayınlandı ve bitkimizi bilim dünyasına kazandırdık. Dünyada 25 kadar türü mevcut, bunlardan ‘Denizli Yünlügelini’ ile birlikte ülkemizde beş türü oldu. Bu türlerden ise üçü yalnızca ülkemizde görülen endemik türlerdir. Son olarak keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında Toroslar’ın bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor.”

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