Sadece 46 dakika önce polise şikayet etmişti: Kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Geçen yıl kocasının sokakta öldürdüğü Meltem Ece’nin, cinayetten 46 dakika önce karakola gidip kocasının onu öldüreceğini söyleyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kocasına boşanma davası açan Meltem Ece, iki çocuğuyla, babasının evine yerleşti. Kocasının sürekli tehdit ettiği Meltem Ece, üç kez arka arkaya koruma kararı aldırdı.

10 Ağustos 2016’da Meltem Ece kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tutuklanan Emrah Ece hakkında, Ağır Ceza mahkemesince dava açıldı.

‘Ceza indirimi için soyut bir iddia ortaya atılıyor’

Meltem Ece’nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, 18 Ocak 2017’de görülmüş, Emrah Ece, öldürdüğü eşini, servis sürücüsü Coşkun Akçam ile ‘dikiz aynasından bakışmak’la suçlayarak cinayeti bu nedenle işlediğini savunmuştu.

15 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada konuşan servis sürücüsü Coşkun Akçam, o işte sadece bir gün çalıştığını belirterek, “Kendisi ile konuşmadık, aramızda bir şey yoktu” dedi.

Akçam, servisi bıraktıktan sonra Emrah Ece’nin kendisine gelerek, “O baktığın eşim” dediğini ve ağız dalaşı yaşadıklarını da anlattı.

Avukat Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu, Emrah Ece’nin cezada indirim almak için karısına böyle bir suçlama yönelttiğini belirtti: “Meltem’in bir kişiyle bakıştığı ve bu nedenle onu katlettiği yönündeki soyut iddiası, cezada indirim almak ve mahkeme heyetini etkilemek amacıyla uydurulmuş bir senaryo. Bu senaryonun cezanın indirilmesine hizmet etmesi çok mümkündür, buna müsaade etmemek için mücadele edeceğiz.”

Cinayetten 46 dakika önce şikayet etmiş

Cinayet günü Meltem Ece’nin kocasıyla tartıştığı, bunun üzerine genç kadının, Alaşehir Süleyman Avşar Polis Merkezi’ne başvurup ifadesinde, “Evimin sokağında motosikletiyle önümü kesti. Kolumdan çekiştirip yanağıma vurup ‘Barışmazsan zorla seni kaçırır, öldürürüm’ dedi. Sığınma evine gitmek istemiyorum. Emrah’dan şikayetçiyim” dediği ortaya çıktı.

Polis ekibinin, sağlık raporu için Alaşehir Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Meltem Ece, dönüş yolunda polis aracından indikten sonra kocası tarafından öldürüldü. Şikayetinin üzerinden sadece 46 dakika geçmişti.

Duruşma 22 Mart’a bırakıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun müdahillik başvurusu ise reddedildi.