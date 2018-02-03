Sadece 24 saatte: Beş işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

Yurt çapındaki iş cinayetlerinde bir günde beş işçi hayatını kaybetti.

Karabük’ün Yenice ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı. Ters dönen kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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İnşaattan düştü

Osmaniye’mim Kadirli ilçesinde Şehit Vedat Kocadallı mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesinde yapımı devam eden yedi katlı konut inşaatının 6’ncı katında çalışan Mustafa Küçükpala dengesini kaybedip düştü.

Ağır yaralanan 55 yaşındaki işçi hastanede hayatını kaybetti.

Cansız bedenleri asansör boşluğunda

Samsun’da dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan 66 yaşındaki boyacı Nurettin Oruç ve 55 yaşındaki sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir çalıştıkları binanın asansör boşluğunda ölü bulundu. İşçilerin asansör halatının kopması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Oruç ve Özdemir’in cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.