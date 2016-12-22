2006’da idam edilen Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızı Raghad Hüseyin 10 yıl sonra ilk kez CNN’e bir mülakat verdi.

CNN’in aktardığına göre, Ürdün’de sürgün hayatı yaşayan Raghad Hüseyin, babasını en son televizyondan, infaz öncesinde boynuna urgan geçirildiğinde gördüğünü anlattı ve infaz anını gösteren görüntülere ilişkin, “O anları hiç görmedim, görmeyi de reddediyorum” dedi.

Raghad babasının ölümüne ilişkin, “Ölümünün detayları çirkin ve ıstıraplı ama onurlu bir ölümdü” dedi.

‘Diğerlerinin hatalarını gün yüzüne çıkardı’

Irak’ta yaşanan ‘kaos’tan ABD’yi sorumlu tutan Raghad, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ‘öncekilerden farklı olmasını umduğunu’ söyledi.

Raghad şöyle devam etti: “Bu adam liderlik koltuğuna henüz oturdu, görünen o siyasi hassasiyetleri yüksek biri, diğerleriyle arasındaki farkı yaratan da bu. Diğerlerinin hatalarını gün yüzüne çıkardı, özellikle de Irak konusunda. Bu da Irak’ta yapılan hataların ve babama yaşatılanların farkında olduğu anlamına geliyor.”

Trump başkanlık kampanyası sırasında Irak’taki savaşa karşı çıktığını söylemiş, Saddam Hüseyin için ‘kötü adam’ ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, daha önce de Saddam’ın ‘terörist’leri etkili bir şekilde öldürmesinden övgüyle söz etmişti.