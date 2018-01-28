SADAT’ın kurucusu: ‘Cumhurbaşkanını silahla koruyalım’ diyen uçuk insanlar var

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Son dönemde, milis güçleri silahlandırdığı ve eğittiği yönündeki iddialarla gündeme gelen Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu Adnan Tanrıverdi, bunun, kontrollü darbe iddialarının pekiştirilmesi için yapıldığını öne sürdü.

Tanrıverdi ayrıca, gelip kendisine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı silahla korumak istediğini söyleyenler için de “Sivil silahlı örgütlenme tehlikelidir, normal insan böyle düşünmez” diye konuştu.

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Habertürk’ten Kübra Par’a bir mülakat veren Tanrıverdi, milislerin eğitildiği kampların varlığı için “Tamamen iftira, hayal mahsulü” dedi. Tanrıverdi şöyle konuştu: “Bunların SADAT’la alakası yok. Hiçbir eğitim tesi­simiz yok. Ümit Özdağ bunu 2017’nin temmuzunda da söy­ledi. 2012’de de bir gazete bu iddiaları ortaya attı. O gazete hakkında tekzip davası açtık ve kazandık. ABD’de yayınlanan ve ‘Kontrollü darbe’ iddia­sını pekiştirmek, Cumhur­başkanı’mızı yıpratmak için ortaya atılmış bir pro­paganda haberini gerçek olarak algıladılar. Dev­lete böyle ağır bir iddiada bulunmak, bir siyaset insa­nına yakışmaz. Tabii bunun sonucu yargıdan çıkacak.”

SADAT’ın kurucusu, Halk Özel Harekat (HÖH) gibi sivil yapılanmaların silahlandırılması ve askeri eğitim verilmesi gibi iddialar için de “HÖH’ü tanımıyorum. Askeri yapılanma içinde olup olmadığını da bilmiyorum. Ama her tür sivil silahlı örgütlenme tehlikelidir, gerekmez, uygun değildir. Bunlar kontrol edilemez. Devletin emniyet güçleri yeterlidir” yanıtı verdi.

‘Cumhurbaşkanı’nı silahla koruyalım diyorlar’

Türkiye’deki güvenlik güçlerine güvenmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak adına bazı insanların kendisine gelip teklifte bulunduğunu anlatan Tanrıverdi, şunları söyledi: “Sivil silahlı organizasyonlar, prim verilecek veya tasvip edile­cek bir hareket olarak kabul edile­mez. Uçuk insanlar yok mu; elbette var. Bana gelip ‘Cumhurbaşkanı’nı silahlarla koruyalım’ diyorlar. Neden öyle bir şey istediklerini sordu­ğumda, devletin silahlı kuvvetlerine güvenilmeyebileceğini söylüyor­lar. ‘Peki size nasıl güvenilecek?’ diye soruyorum. İnce­lediğiniz zaman, adamın psikolo­jik bir sorunu veya eksik bir tarafı var; normal bir insan böyle düşün­mez!”

Par, Tanrıverdi’ye, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın da bulunduğu Afrin operasyonu konulu Güvenlik Zirvesi’ne katılımını da sordu. Tanrıverdi şöyle konuştu: “Ben, Güvenlik Zirvesi’ne Cum­hurbaşkanımızın ‘Güvenlik Politi­kaları’ konusundaki başdanışmanı olarak katılıyorum. Afrin konulu zir­veye de bu sıfatla katıldım. MİT Müs­teşarlığı ile fiili bir bağlantımız yok.”

‘Michael Rubin’in yazılarından sonra…’

Tanrıverdi, ABD’li analist Michael Rubin’in yazılar kaleme almaya başladıktan, ‘FETÖ’ye yakın olduğu bilinen Fuat Avni isimli Twitter hesabının da paylaşımlar yapmasının ardından SADAT’ın tartışma konusu olduğunu ve hedefe konduğunu savundu.

Tanrıverdi, 15 Temmuz’dan sonra SADAT’ın sivillere yönelik silahlandırma, eğitim birimleri oluşturma iddialarına da yanıt verdi: “15 Temmuz’da yaşanan tecrübeyle sivil toplumun daha organize olması konusunda bir düşünce var ama silahla değil. Sivil toplum kuruluşlarında, bu tür bir olay gerçekleştiği zaman, nasıl daha iyi organize olunabileceği konusunda tartışmalar olmuştur. 15 Temmuz 2016 gecesi, bir vatandaş olarak darbeye karşı münferit tepki koymanın dışında ve ne yapılması gerektiğini soran eş-dost-yakınlara, ‘Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyun demenin’ dışında her hangi bir eylemimiz ve söylemimiz olmadı. SADAT’a üye olanlardan hiçbirisi o gece silahlı bir şekilde meydanlara çıkmadı.”