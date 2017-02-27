Sacramento Kings’in genel menajeri açıkladı: Bogdan Bogdanovic gelecek sezon bizimle olacak

Fenerbahçe erkek basketbol takımının Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic, kariyerini ABD profesyonel basketbol ligi NBA’de sürdürecek.
NTV Spor’un haberine göre Sacramento Kings Genel Menajeri Vlade Divac, Bogdanovic’in gelecek sezon Kings forması giyeceğini açıkladı.
NBA haklarını elinde bulunduran Phoenix Suns tarafından geçen yaz Sacramento King’e takas edilen Sırp oyuncu, takımın kadrosunda düşünülmediği için Fenerbahçe’de oynamaya devam etmişti.
Sarı-lacivertli takıma 2014 yılında Partizan’dan gelen Bogdanovic, bu sezon Euroleague’de maç başına 11.9 sayı, 4.3 asist ve 2.9 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.