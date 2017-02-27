Sacramento Kings’in genel menajeri açıkladı: Bogdan Bogdanovic gelecek sezon bizimle olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yardımcılığına atadığı eşi Mihriban Aliyeva, cumhurbaşkanlığı makamını düşünmediğini belirterek “İktidara muhalif olabilirsin, fakat kendi ülkene muhalif olmamak lazım. En korkunç olanı da budur” dedi.