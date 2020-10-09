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Yaramazlara biraz batar!

Saçları go-kart aracının tekerleğine dolanan Hintli öğrenci hayatını kaybetti

Hindistan’ın Telangana eyaletinde, 21 yaşında bir mühendislik öğrencisi kullandığı go-kart aracının tekerleğine saçının dolanması sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Hindustan Times (temsili)

Meerpet kentinde yaşayan öğrencinin, dün, ailesiyle gittiği eğlence merkezinde go-kart aracını kullanırken kaskı uçtu. Saçları tekerleğe dolanan öğrenci başından ağır yaralandı.

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Polis teşkilatı adına açıklama yapan müfettiş Mahender Reddy, genç kadının en yakındaki hastaneye kaldırıldığını ancak kutarılamadığını açıkladı.

Reddy, go-kart araçlarının işletmesinden sorumlu kişilerin tutuklandığını ve ihmal varsa ölüme sebebiyet vermekten yargılanacaklarını söyledi.

Hindistan’da, 2018 yılında da benzeri bir kaza yaşanmış, 28 yaşındaki bir kadın, Haryana eyaletinde, saçlarının go-kart tekerleğine dolanması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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