Saçını siyaha boyaması için baskı uygulanan öğrenci tazminat kazandı: Okul yönetimi 330 bin yen ödeyecek

Japonya’da, öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından saçını siyaha boyaması için baskı uygulanan öğrenci 330 bin yen (21 bin 765 lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Osaka kentinde yaşayan öğrencinin kumral olduğuna inanmayan öğretmenleri, saçını boyadığını düşünerek buna karşı çıktı. Ülkedeki okullarda, saç boyamanın, perma yaptırmanın ve benzeri işlemlerin yasak olduğunu vuruglayan öğretmenler ve müdür, saçını ülkedeki ‘yaygın saç rengi olan siyaha’ boyatmasını istedi. Başka deyişle, kural ihlalinden vazgeçmesini isterken kural ihahli yapmasını talep etti.

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Öğrenci, “Benim doğal rengim bu, saçımı boyamıyorum, siyah renkli değil” dese de inandırıcı olmadı ve saçını siyaha boyaması yönündeki baskı sürdü. Ancak o boyamadı.

Saç renginin ‘yeteri kadar siyah olmadığını’ savunan öğretmenleri onu derslerden attı, okul gezisine katılmasına izin vermedi, sınıftaki öğrenci listesinden adını sildi.

Psikolojisi bozulan öğrenci okuldan ayrıldı ve okul yönetimine dava açtı.

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Osaka’daki mahkeme, 21 yaşına gelen öğrenciyi haklı buldu ve okul yönetimini 330 bin yen tazminat ödemeye mahkum etti.