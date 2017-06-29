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Saçılık sordu: İki eğitimcinin fotoğraf çektirme hakkını neden engelliyorsunuz?


 

KHK’yla ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık, açlık grevindeki tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın neden fotoğraf çektirmesine izin verilmediğini sordu.

İki eğitimci, günlerce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

OHAL KHK’sıyla ihraç edilen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen, birlikte başladıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İkili bugün açlık grevlerinin 113’üncü gününde.

Anıt önüne izin yok

Dihaber’in haberine göre iki eğitimciye destek vermek için bugün Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapılmak istendi.

Polisin izin vermemesi üzerine, Gülmen ve Özakça’nın fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giyen grup Karanfil Sokak’ta basın açıklaması yaptı.

Sosyolog Veli Saçılık, işlerini geri verilmesi durumunda adaletin sağlanacağını söyledi.

“Siz adaleti ortadan kaldıransınız. Biz bir yıla yakın bir süredir burada direniyoruz ve direnmeye devam ediyoruz. Bunun karşılığında aldığımız ise şiddet, gaz ve gözaltıdır” diyen Saçılık, sözü Gülmen ve Özakça’ya getirdi.

Saçılık’ın soruları

Saçılık, şöyle devam etti: “Nuriye ve Semih’in sağlık durumu çok kötü. Bir deri bir kemik kaldı arkadaşlarımız. Sosyal medyada ‘aktroller’ adı verilen kitle ‘Nuriye ve Semih yiyor’ diyorlar. Biz onlara şunu soruyoruz; madem yiyorlar siz neden cezaevinde Gülmen ve Özakça’nın resim çekme haklarını engelliyorsunuz? Onların görüntülerinin çıkmasını engelliyorsunuz? Sürekli bu tip yalanlarla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Şunu bilsinler ki devrimciler hiçbir zaman sözünü yemez, bedenini yer, ömrünü yer ama sözünü yemez. Bunu siz 96’da 84’de gördünüz.”

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