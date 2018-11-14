Saçılık, engelli arabasına şimdilik kavuştu: Dayanışma direnme gücümüzü artırıyor

KEMAL GÖKTAŞ

Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde kanun hükmünde kararnameyle (KHK) işten atılanların geri alınması için yaptığı eylemlerden sonra verilen para cezalarını ödemediği için engelli arabasına el konulan Veli Saçılık, bazı aydınların dayanışma için topladıkları paralarla teminat yatırarak arabasına geçici de olsa kavuştu.

Yüksel Caddesi’ndeki barışçıl protestolar nedeniyle Saçılık’a Kabahatler Kanunu işletilerek verilen para cezalarının toplamı 24 bin TL’yi geçti. Cezaların 15 bin TL’si kesinleşti.

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Para cezalarını ödemeyen Saçılık’ın engelli ruhsatıyla aldığı arabaya geçen hafta önce haciz işlemi yapıldı, ardından el konuldu.

Saçılık’ın arabasına haciz konulmasının ardından bazı aydınlar dayanışma amacıyla kendi aralarında para topladı. Aydınlar topladıkları 6 bin TL’yi Saçılık’ın avukatına gönderdi.

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Saçılık, bunun üzerine, Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi’ne giderek borcun yüzde 10’u olan 1600 TL’yi teminat olarak ve 170 TL’yi de otopark ücreti olarak ödedi ve arabasını geri aldı. Vergi dairesi görevlileri, ceza miktarı olan 15 bin 600 TL’nin dışında 5 bin 500 TL de faiz ödemesi gerektiğini belirtti ve gelecek ayın sonuna kadar ödeme yapmadığı takdirde aracına yeniden el konulacağı uyarısında bulundu. Saçılık ise gelecek ay ödeme yapmayacağını belirtti.

Kişiye özel uygulama

Saçılık, aracına el konulduktan sonra gittiği vergi dairesinde görevlilerin borç nedeniyle araca el koyma işlemi yapmadıklarını anlattıklarını belirterek şunları söyledi: “İlk görüştüğüm memura ‘Arabama el konuldu geri almak için ne yapmam gerekir’ diye sorduğumda ‘Biz burada haciz yaparız ama el koymayız’ yanıtını verdi. Anlaşılıyor ki bu el koyma işlem yasada olmasına rağmen uygulamada yalnızca bana yapılmış” dedi.

Saçılık, aydınların dayanışma amaçlı para toplamasına ilişkin olarak, “Paradan ziyade zor zamanlarda dayanışma görmek çok önemli. Yalnız olmadığımız duygusunu pekiştiriyor, direnme gücünü artırıyor” dedi.