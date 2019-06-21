Saç dökülmesiyle meyve yiyerek mücadele etmeye ne dersiniz?

Saç dökülmesi hem kadınlar hem erkekler için ‘moral bozan’ bir durum. Hele kel kalmak çoğu kişi için moral bozmaktan da öteye götürecek bir şey. İşin sonunda ölüm yok ve bu bir hastalık değil ama özellikle insanların alaycı, toplumdaki bireyleri fiziki özelliklerine göre yargılayan tavrı çoğu zaman kelleşen birinin hayatını fazlasıyla zorlaştırabiliyor. Ve, bu nedenle çoğunluk başta saç ektirmek olmak üzere ‘durumu düzeltme’nin yolunu arıyor.

Britanya’nın başkenti Londra’da saç ekimi dahil çok sayıda estetik uygulamanın yapıldığı bir kliniğin kurucusu Dr. Bashar Bizrah, bazı mevyeleri tüketmenin saç dökülmesine engel olabileceğini, en azından süreci yavaşlatacağını savunuyor.

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Saç kaybı ve kelliğin genelde genetik olduğunu, engellenmesinin zor olduğunun altını çizen Bizrah, genlerden kaynaklanmayan saç dökülmesini ya da zayıflamasını önlemenin, azaltmanın, kelliğe giden süreci uzatmanın nispeten daha kolay olduğunu vurguluyor.

Daily Mail gazetesi Bizrah’a dayandırdığı haberinde bu yönde katkı sağlayacak meyveleri sıraladı…

Ananas

Fotoğraf: www.well-beingsecrets.com

Çoğu kişi yaşlanmanın nedenlerinden serbest radikallerden haberdar. Bunlar, saç köklerine de zarar veriyor. Bunlarla savaşmak için vücudun antioksidana ihtiyacı var.

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Ananas, sadece C, B6 Vitamini açısından değil, antioksidan açısından da zengin. Ananastaki antioksidanların etkisi diğer gıdalardaki antioksidanların çoğundan daha uzun sürüyor.

Şeftali

Fotoğraf: sportsvape.net

Saçınızın sağlıklı olması için kafa derinizin yeterli neme sahip olması gerek. Şeftali kafa derisindeki nem eksikliği, kurulukla mücadele eder. İçerdiği A ve C Vitaminleri doğal nemlendirici görevi görür. Bu nedenle şeftali tüketmek işe yarar.

Bu konuda bilimsel kanıt yok ama çoğu insan şeftali suyunu kafa derisine sürerek de çare arıyor.

Kivi

Fotoğraf: draxe.com

Kivi A, E ve K Vitaminleri ile antioksidan, A Vitamini’nin ‘ön maddesi’ beta karoten açısından zengin. C Vitamini, kolajen üretimi ve nemlendirici özelliği olan omega 3 yağ asitlerinin üretimini destekler. Ayrıca, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineraller içerir. Bu mineraller kafa derisindeki kan dolaşımını artırır bu yolla da saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur.

Elma

Fotoğraf: DHA

Elma, A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir meyve. Bunlar sağlıklı bir kafa derisi ve kepeği engellemek için hayati vitaminler. Elmada da serbest radikalleri ‘uzak tutmaya yarayan’ ve hücre yenilenmesine yardımcı olan antioksidanlar mevcut.

Bu konuda 2002’de Japonya’da yapılan bilimsel bir araştırma da var. Tsukuba Laboratuarı’nda görevli bilim insanları, elmanın yeni saç çıkmasına destek olan prosiyanidin B-2 maddesini içerdiğini saptadı.