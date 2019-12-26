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Yaramazlara biraz batar!

Sabırsız sürücü, hemzemin geçitteki güvenlik bariyerini kırdı, 1 dakika sonra tren geçti

Erzurum’da bir sürücü, hemzemin geçitte güvenlik amacıyla konulan bariyeri kaldırdı. Bundan 1 dakika sonra ise tren geçti.

Fotoğraf: DHA

Erzurum’dan Kars’a giden Doğu Ekspresi’nin geçişi öncesi, 15 Aralık saat 15:37’de güvenlik bariyeri kapatılarak araç geçişi durduruldu.

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Bu sırada hemzemin geçitte bulunan otomobilinden inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikazına aldırmadan trenin gelmesine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti.

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. 

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