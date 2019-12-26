Sabırsız sürücü, hemzemin geçitteki güvenlik bariyerini kırdı, 1 dakika sonra tren geçti

Erzurum’da bir sürücü, hemzemin geçitte güvenlik amacıyla konulan bariyeri kaldırdı. Bundan 1 dakika sonra ise tren geçti.
Erzurum’dan Kars’a giden Doğu Ekspresi’nin geçişi öncesi, 15 Aralık saat 15:37’de güvenlik bariyeri kapatılarak araç geçişi durduruldu.
Bu sırada hemzemin geçitte bulunan otomobilinden inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikazına aldırmadan trenin gelmesine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti.
TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.