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Sabiha Gökçen’e hat verilmemişti: ‘İstanbul Havalimanı’na yönlendirmeye çalışıyorlar’

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’na yeni hat başvurularının değerlendirilmeyeceğine ilişkin açıklamanın, ‘yolcuları ve havayolu şirketlerini İstanbul Havalimanı’na yönlendirme amacı’ taşıdığı öne sürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Sabiha Gökçen Havalimanı’na mevcut uçuş izinlerinin üzerine yeni hat başvurularının değerlendirilmeyeceğini çarşamba günü açıklaması üzerine bir sonraki gün Pegasus’un hisseleri yüzde 6’dan fazla düşmüş, THY ise yüzde 3 yükselmişti.

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Açıklamada Sabiha Gökçen’de ‘yaşanan trafik yoğunluğu ve halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri’ nedeniyle, herhangi bir ek veya yeni hat uçuşuna izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin sektör kaynaklarının değerlendirmesine yer verdiği habere göre, yeni hat başvurularının değerlendirilmeye alınmamasının amacının ‘açık biçimde yolcuları ve havayolu şirketlerini, Sabiha Gökçen yerine İstanbul Havalimanı’na yönlendirmek’ olduğunu öne sürdü.

‘Kapasite sorunu yok’

Kararın Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yerine SHGM tarafından açıklanmasının da ‘alışılmadık bir durum’ olduğunu ifade eden kaynaklar, Sabiha Gökçen’de SHGM’nin belirttiği gibi bir ‘kapasite sorunu olmadığına’ dikkat çekerek, havalimanındaki yeni pist inşaatının dört senedir bitirilmemesinin de İstanbul Havalimanı’na yönlendirmeyle ilişkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

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Rekor kırmıştı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) verilerine göre Sabiha Gökçen’de 2019’da tüm zamanların uçuş sayısı rekoru kırıldı. 2019’daki uçuş sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 1.4 arttığını duyurulurken, toplam uçuş sayısı 235 bin 868 olarak kayda geçti. Bu da havalimanının faaliyete geçtiği 2001’den beri en yüksek sayı.

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