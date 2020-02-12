Sabiha Gökçen’de dış hat yolcu sayısı yüzde 24 arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2020 Ocak ayındaki dış hatlar yolcu sayısı, 2019 Ocak ayına göre yüzde 24 artış gösterdi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi’nden (İSG) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2020 Ocak ayında geçen yolcu sayısı 2 milyon 931 bin 77 oldu.

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Açıklamaya göre ocak ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6 arttı.

Ocak ayında dış hat yolcu sayısı 2019 yılı ocak ayına oranla yüzde 24 artarak, 1 milyon 214 bin 654 oldu. İç hat yolcu sayısı ise 1 milyon 716 bin 423 oldu.

Geçtiğimiz ocak ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 18 bin 491 uçuş yapıldı. Dış hat uçuş sayısı yüzde 11 artarak 8 bin 40 olurken, iç hat uçuş sayısı ise 10 bin 451 oldu.