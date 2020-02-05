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Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen metro inşaatında da kaza: İkisi ağır dört işçi yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada ikisi ağır dört işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi’ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada dört işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

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Sabiha Gökçen havalimanında bu akşam meydana gelen kazada da Pegasus havayollarına ait uçak pistten çıkıp, üç parçaya ayrılmıştı.

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