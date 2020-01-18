Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uyku odası hizmeti: Saati 7 avro + KDV

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dış hatlar bölümünde uyku odaları hizmete açıldı. Bir saatlik ücreti 7 avro (46 TL) + KDV olan uyku odalarında yolcular ücretsiz internet ve TV hizmeti ile ikramlardan faydalanabiliyor.

Fotoğraf: DHA

‘Kepler Club‘ adı verilen uyku odalarının 10’u kadınlar için, 18’i ise erkeklere tahsis edildi.

Reklam

Yolcular, danışma bankosuna bilgilerini girerek kare kodlu anahtarla uyku odalarına giriş yapacak. Uyku odalarının yanında yolcuların bagajlarını koyabilecekleri şifreli dolaplar ile banyo ve tuvalet bulunuyor.

En fazla beş kişiden oluşan ailenin kalabileceği bir aile odası da yolcuların hizmetine sunuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer uyku odaları hakkında şu bilgileri verdi: “Yolcularımız televizyondan, kablo tv, Netflix, Blu TV gibi televizyon kanallarını izleyebiliyor. Ayrıca yolculara tahsis edilen bir adet de özel tabletimiz mevcut. Tabletten yolcular ekstra hizmetlerini talep etmekteler. Bu talepler daha sonra da alan içerisinde bulunan robot tarafından kendilerine sağlanmaktadır.“

Reklam

Uyku kabini hizmeti geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı’nda da verilmeye başlanmıştı. İstanbul Havalimanı’ndaki kabinlerin fiyatı ise 9 avro olarak duyurulmuştu.