Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar başladı

HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve tahliye kararı çıkan ana davanın duruşmasına SEGBİS’le katılarak “Şu anda şu duruşma salonunda olmamızın nedeni bir yargılama değil, iktidarın ve özellikle de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi emellerinin gerçekleşmesi amacıyla, önünün açılması için yapılmış çalışmalardan biridir” dedi.