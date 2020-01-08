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Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar başladı

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonra uçuşlar başladı.

Fotoğraf: DHA

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dün sabah saatlerinde Pegasus’a ait bir uçağın pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı.

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Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na 06.29’da indi.

Sabiha Gökçen’deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Yolcu uçağı pistten çıktı, Sabiha Gökçen sabah saat 06:00’ya kadar uçuşlara kapatıldı

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